Atelier enfants – Fabrication de mangeoires 60 Quai Albert Baillet Montlouis-sur-Loire, 2 novembre 2023, Montlouis-sur-Loire.

Montlouis-sur-Loire,Indre-et-Loire

Ateliers pour les enfants à partir de 7 ans « Fabrication de mangeoires » avec la Maison de la Loire 37..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 16:30:00. 6 EUR.

60 Quai Albert Baillet

Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Workshops for children aged 7 and over « Making feeders » with Maison de la Loire 37.

Talleres para niños a partir de 7 años « Fabricación de comederos » con la Maison de la Loire 37.

Workshops für Kinder ab 7 Jahren « Herstellung von Futtertrögen » mit dem Maison de la Loire 37.

Mise à jour le 2023-06-27 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire