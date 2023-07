Critérium de Vayrac 60 Place du 11 Novembre 1918 Vayrac, 6 août 2023, Vayrac.

Vayrac,Lot

63 eme édition du critérium cycliste international pro de Vayrac Vallée de la Dordogne représente les divers écoles de cyclisme du Lot ainsi que les coureurs du Tour de France.

2023-08-06 08:00:00 fin : 2023-08-06 . 20 EUR.

60 Place du 11 Novembre 1918

Vayrac 46110 Lot Occitanie



63 rd edition of the critérium cycliste international pro de Vayrac Vallée de la Dordogne represents the various cycling schools of the Lot as well as the riders of the Tour de France

la 63ª edición del Criterium Internacional de Ciclismo Profesional Vayrac Vallée de la Dordogne representa a las distintas escuelas de ciclismo del Lot, así como a los corredores del Tour de Francia

die 63. Ausgabe des internationalen Radsportkriteriums Vayrac Vallée de la Dordogne repräsentiert die verschiedenen Radsportschulen des Lot sowie die Fahrer der Tour de France

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Vallée de la Dordogne