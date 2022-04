60 minutes pour sauver son couple Marseille 7e Arrondissement, 6 juillet 2022, Marseille 7e Arrondissement.

60 minutes pour sauver son couple Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-07-06 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-27 Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

12 22 Ils ne peuvent plus se voir en peinture et, pourtant, ils vont devoir vivre ensemble une aventure en équipe !



Pour leurs vingt ans de mariage, les enfants d’Elsa et Roland leur offrent un cadeau pour le moins original : une partie d’escape game, un jeu d’évasion grandeur nature sur le thème de Roméo et Juliette. Ils ont 60 minutes pour sortir de là…



Epreuves, énigmes et surprises au programme de cette aventure d’autant plus explosive pour ce couple qu’il est sur le point de divorcer !



Une comédie rythmée et riche en rebondissements !



A Savoir :

La comédie de Marseille vous propose de déguster des tapas avant ou après le spectacle dans son chaleureux espace bar.



Ecriture : Joachim Desmoines, Leda Giacomelli

Avec Cécile Batailler, Jordi Cardoner

Quand la crise de couple et l’escape game cohabitent, on obtient une comédie originale 100% humour !

https://www.16-19.fr/comediemarseille

dernière mise à jour : 2022-04-20 par