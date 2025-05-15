60 MINUTES AVEC KHEIRON PALAIS DES CONGRES-LE MANS Le Mans
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60 MINUTES AVEC KHEIRON PALAIS DES CONGRES-LE MANS Le Mans, jeudi 15 mai 2025.
texte ci-dessous : DANS LA MYTHOLOGIE GRECQUE, LE DRAGON EST LE PROTECTEUR DES LIEUX SACRÉS ET DE LEURS TRÉSORS : TANT QU’IL VEILLE, AUCUNE PROFANATION N’EST POSSIBLE. DERNIER ENDROIT OÙ ON PEUT ENCORE RIRE DE TOUT, LA SCÈNE EST MON SANCTUAIRE, J’EN SUIS LE GARDIEN – KHEIRON
Tarif : 39.00 – 39.00 euros.
Début : 2025-05-15 à 20:00
PALAIS DES CONGRES-LE MANS RUE D’ARCOLE 72000 Le Mans 72