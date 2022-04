60 minutes avec Kheiron, 23 avril 2022, .

60 minutes avec Kheiron

2022-04-23 – 2022-04-23

39 Notons que ce spectacle est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.



Kheiron est un touche à tout, acteur, scénariste, réalisateur, … mais c’est en tant qu’humoriste qu’il est le plus proche de son public.



Que ce soit sur scène ou ailleurs (Bref, les Gamins, Nous trois ou rien, Mauvaises Herbes ou son prochain film BRUTUS vs CESAR prévu pour 2020), Kheiron multiplie les prestations de haut-vol. Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il propose le concept de “soirée unique” à son maximum. Ainsi, à chaque soirée, au coeur de son public, , il va puiser dans ses heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes ! Dans son spectacle, l’humoriste franco-iranien pose son regard “persan” sur la société française cosmopolite. Pendant ces 60 minutes de spectacle, Kheiron vous fera voyager dans son univers unique.



[Spectacle prévu initialement le 13 Mars 2021 au Cepac Silo de Marseille, celui-ci est reporté au 18 Juin 2021 toujours dans la même salle. Les billets achetés pour la date initiale restent valables pour la nouvelle date.

Les personnes détentrices de billets qui ne peuvent plus se rendre à la nouvelle date, sont invitées à se rapprocher de leur point de vente pour un remboursement. Merci de votre compréhension.]

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu’il va vous dire…

Notons que ce spectacle est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.



Kheiron est un touche à tout, acteur, scénariste, réalisateur, … mais c’est en tant qu’humoriste qu’il est le plus proche de son public.



Que ce soit sur scène ou ailleurs (Bref, les Gamins, Nous trois ou rien, Mauvaises Herbes ou son prochain film BRUTUS vs CESAR prévu pour 2020), Kheiron multiplie les prestations de haut-vol. Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il propose le concept de “soirée unique” à son maximum. Ainsi, à chaque soirée, au coeur de son public, , il va puiser dans ses heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes ! Dans son spectacle, l’humoriste franco-iranien pose son regard “persan” sur la société française cosmopolite. Pendant ces 60 minutes de spectacle, Kheiron vous fera voyager dans son univers unique.



[Spectacle prévu initialement le 13 Mars 2021 au Cepac Silo de Marseille, celui-ci est reporté au 18 Juin 2021 toujours dans la même salle. Les billets achetés pour la date initiale restent valables pour la nouvelle date.

Les personnes détentrices de billets qui ne peuvent plus se rendre à la nouvelle date, sont invitées à se rapprocher de leur point de vente pour un remboursement. Merci de votre compréhension.]

dernière mise à jour : 2021-10-11 par