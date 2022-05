60 minutes avec Homère Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair 60 minutes avec Homère Hérouville-Saint-Clair, 7 mai 2022, Hérouville-Saint-Clair. 60 minutes avec Homère Bibliothèque 5 Square Théâtre Hérouville-Saint-Clair

2022-05-07 – 2022-05-07 Bibliothèque 5 Square Théâtre

Hérouville-Saint-Clair Calvados Venez découvrir le voyage d’Ulysse à travers la Grèce, conté par Homère, figure majeure de l’antiquité grecque.

Emmanuel Lascoux relève le défi. Il a 60 minutes pour vous parler d’Homère.

Source : Ville d’Hérouville-Saint-Clair Venez découvrir le voyage d’Ulysse à travers la Grèce, conté par Homère, figure majeure de l’antiquité grecque. Emmanuel Lascoux relève le défi. Il a 60 minutes pour… +33 2 14 37 28 60 Venez découvrir le voyage d’Ulysse à travers la Grèce, conté par Homère, figure majeure de l’antiquité grecque.

Emmanuel Lascoux relève le défi. Il a 60 minutes pour vous parler d’Homère.

Source : Ville d’Hérouville-Saint-Clair Bibliothèque 5 Square Théâtre Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Hérouville-Saint-Clair Adresse Bibliothèque 5 Square Théâtre Ville Hérouville-Saint-Clair lieuville Bibliothèque 5 Square Théâtre Hérouville-Saint-Clair Departement Calvados

Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herouville-saint-clair/

60 minutes avec Homère Hérouville-Saint-Clair 2022-05-07 was last modified: by 60 minutes avec Homère Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 7 mai 2022 Calvados Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair Calvados