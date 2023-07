VISITE DE LA FERME AQUAPONIQUE DE L’ABBAYE 60 les champs de la corvée Chaumousey, 1 juillet 2023, Chaumousey.

Chaumousey,Vosges

Partez à la découverte d’une ferme où se sont les poissons qui font pousser les légumes ! Innovant et surtout naturel, l’aquaponie est une production maraîchère via un système d’élevage de poissons (poissons rouges, carpes Koï, …). Cette visite vivante et attrayante enrichira vos méthodes de jardinage.

Réservation dans votre office de Tourisme. Tout public

Samedi 14:30:00 fin : . 7 EUR.

60 les champs de la corvée

Chaumousey 88390 Vosges Grand Est



Discover a farm where the fish grow the vegetables! Innovative and above all natural, aquaponics is a market garden production through a fish breeding system (goldfish, Koi carp, ?). This lively and attractive visit will enrich your gardening methods.

Reservation in your tourist office

Descubra una granja donde los peces cultivan las verduras Innovador y sobre todo natural, la acuaponía es un sistema de producción vegetal basado en la cría de peces (peces de colores, carpas koi, etc.). Esta visita animada y atractiva enriquecerá sus métodos de jardinería.

Reserva en su oficina de turismo

Entdecken Sie einen Bauernhof, auf dem die Fische das Gemüse anbauen! Die innovative und vor allem natürliche Aquaponik ist eine Gemüseproduktion über ein Fischzuchtsystem (Goldfische, Koi-Karpfen, ?). Diese lebendige und attraktive Führung wird Ihre Gartenmethoden bereichern.

Reservierung in Ihrem Tourismusbüro

Mise à jour le 2023-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION