MARCHÉ DE NOËL & VISITE DE LA FERME AQUAPONIQUE 60 les Champs de la Corvée Chaumousey, 1 décembre 2023, Chaumousey.

Chaumousey,Vosges

– Tombola (1 ticket offert à chaque passage en caisse durant les 4 marchés de Noël, tirage au sort le 23/12 à 17h30)

– Dégustation de produits vosgiens (rencontre avec les producteurs)

– Concours de création de boule de noël

– Pêche aux canards

– Découverte d’artisans

– Atelier de rédaction de lettre au Père-Noël.

– Visite de la ferme tous les samedis à 14h30, sur réservation au 06.84.03.22.82

Durée : 1h30

Tarifs : 7€/adulte et 5€/enfant

UNIQUEMENT les visites de la ferme sont payantes.. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. 0 EUR.

60 les Champs de la Corvée FERME AQUAPONIQUE

Chaumousey 88390 Vosges Grand Est



– Tombola (1 ticket offered at each checkout during the 4 Christmas markets, draw on 12/23 at 5:30pm)

– Tasting of Vosges products (meet the producers)

– Christmas bauble-making competition

– Duck fishing

– Discovery of craftsmen

– Letter-writing workshop.

– Visit the farm every Saturday at 2.30pm, by reservation on 06.84.03.22.82

Duration: 1h30

Price: 7?/adult and 5?/child

ONLY farm visits are subject to a charge.

– Tómbola (1 boleto gratuito en cada caja durante los 4 mercados de Navidad, sorteo el 23/12 a las 17.30 h)

– Degustación de productos de los Vosgos (encuentro con los productores)

– Concurso de adornos navideños

– Pesca de patos

– Descubrimiento de artesanos

– Taller para escribir una carta a Papá Noel

– Visita la granja todos los sábados a las 14.30 h, previa reserva en el 06.84.03.22.82

Duración: 1h30

Precios: 7 euros/adulto y 5 euros/niño

Sólo se cobrará por las visitas a la granja.

– Tombola (1 Los gratis bei jedem Kassengang während der 4 Weihnachtsmärkte, Verlosung am 23.12. um 17.30 Uhr)

– Verkostung von Produkten aus den Vogesen (Treffen mit den Erzeugern)

– Wettbewerb zur Gestaltung von Weihnachtskugeln

– Angeln mit Enten

– Entdeckung von Kunsthandwerkern

– Workshop zum Verfassen eines Briefes an den Weihnachtsmann.

– Besuch des Bauernhofs jeden Samstag um 14.30 Uhr, mit Reservierung unter 06.84.03.22.82

Dauer: 1,5 Std

Tarife: 7?/Erwachsener und 5?/Kind

NUR die Besuche auf dem Bauernhof sind kostenpflichtig.

Mise à jour le 2023-11-25 par OT EPINAL ET SA REGION