Concert Juke, le Ténor de Brest 60 Kerlojean Loperhet, samedi 20 janvier 2024.

Loperhet Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:30:00

fin : 2024-01-20

De Douarnenez son port d’attache, Juke et sa fidèle guitare ont baroudé partout sur les scènes du monde entier, du Sénégal à l’Irlande, de Berlin à La Nouvelle-Zélande…

Aujourd’hui accompagné de ses musiciens, « Le Ténor de Brest » vous embarque pour un voyage musical authentique et original, entre Boppy Lapointe, Coluche et Johnny Cash !

Usant généreusement de sa voix de matelot avec un humour bien iodé et une bonne humeur contagieuse, Juke « raconte » des chansons à tiroirs qui mêlent guitares électriques et folk, bruitages, percussions et prennent tour à tour des accents rock, cajun, reggae ou country.

.

60 Kerlojean Café de l’ancre

Loperhet 29470 Finistère Bretagne



