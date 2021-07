Nantes Centre Socioculturel Centre-Ville - ACCOORD Loire-Atlantique, Nantes 60 jours de fête Centre Socioculturel Centre-Ville – ACCOORD Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

60 jours de fête Centre Socioculturel Centre-Ville – ACCOORD, 11 août 2021-11 août 2021, Nantes. 2021-08-11

Horaire : 19:30 21:00

Gratuit : oui Tout public Concert « Ici et pas ailleurs » avec Albert Magister au centre socioculturel du Centre-Ville, en lien avec le CSC Hauts-Pavés / Saint-Félix Centre Socioculturel Centre-Ville – ACCOORD 8 Rue Arsène Leloup Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Socioculturel Centre-Ville - ACCOORD Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Centre Socioculturel Centre-Ville - ACCOORD Nantes