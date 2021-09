60 des Ballets du Val d’Oise Parvis de la salle Jacques Brel, 8 octobre 2021, Gonesse.

**60ème Anniversaire des Ballets du Val d’Oise** ———————————————— ### En Octobre 2021, les Ballets du Val d’Oise célèbreront leur 60ème anniversaire, à la salle J. Brel, durant deux semaines avec plusieurs spectacles et animations diverses **Vendredi 8 et Samedi 9 Octobre 2021 à 20h30** : **AUTANT EN EMPORTE LE VENT** – nouvelle création avec d’importants décors, de la vidéo (60 participants). En 1ère partie : **LA REINE DES NEIGES 2** par les enfants de la troupe **Vendredi 15 et Samedi 16 Octobre 2021 à 20h30** : **60 ANS D’HISTOIRE ET DE SPECTACLES** (medley des principaux spectacles) avec la participation exceptionnelle de la Chorale LES COPAINS D’ACCORDS (100 participants) En 1ère partie : MEDLEY DISNEY par les enfants de la troupe Durant cet anniversaire : – Plusieurs Expositions : Rétrospective des BVO (affiches, photos, costumes, décors…), sur la Guerre de Sécession, l’esclavage… – Présentation vidéos d’anciens spectacles – Livret mémoire de l’association, – Tombola, Vente de produits à l’effigie de l’association, DVD, buvette et petite restauration… et quelques surprises, en présence de représentants du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de la Ville de Gonesse. Organisation dans le respect des règles sanitaires : ENTREE SUR PRESENTATION DU PASS SANITAIRE OU D’UN TEST PCR RECENT. RESERVATION OBLIGATOIRE – BILLETS A RETIRER au Gymnase J. Owens (Rue Nelson Mandela à Gonesse) les mardi et mercredi de 20h à 21h, le samedi de 14h à 16h. Tarifs : Adultes : 8 € – Enfants : 4 € – **Contact : 06 60 99 40 96**

Pour fêter leurs 60 ans, Les Ballets du Val d’Oise présentent deux week-ends de spectacles.

Parvis de la salle Jacques Brel 5 rue du Commandant Maurice Fourneau à Gonesse



