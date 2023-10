Concerts Ensemble Vocal Al Segno 60 cours Mirabeau Aix-en-Provence, 25 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Rejoignez-nous pour un moment musical pétillant, en route vers le temps de l’Avent ! Profitez d’un concert à la chapelle des Oblats dont l’acoustique intimiste accueillera la magie des chants de Noël interprétés dans la joie par l’ensemble vocal Al Segno..

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 18:30:00. EUR.

60 cours Mirabeau Chapelle des Oblats – Eglise de la mission

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us for a sparkling musical moment, as we head into the Advent season! Enjoy a concert in the chapelle des Oblats, whose intimate acoustics will welcome the magic of Christmas carols performed with joy by the Al Segno vocal ensemble.

Únase a nosotros para disfrutar de una chispeante velada musical en vísperas del Adviento Disfrute de un concierto en la capilla de los Oblatos, donde la íntima acústica acogerá la magia de los villancicos navideños interpretados alegremente por el conjunto vocal Al Segno.

Begleiten Sie uns zu einem prickelnden musikalischen Moment auf dem Weg in die Adventszeit! Genießen Sie ein Konzert in der Kapelle der Oblaten, deren intime Akustik den Zauber der Weihnachtslieder aufnimmt, die vom Vokalensemble Al Segno freudig vorgetragen werden.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence