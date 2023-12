Visite guidée ‘De la belle époque aux années folles’ 60, chemin des Sables Antibes, 1 décembre 2023, Antibes.

Antibes,Alpes-Maritimes

Une découverte de l’histoire de la station et de sa création du 19ème siècle à nos jour..

2023-12-08 10:00:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

60, chemin des Sables Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins

Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the history of the resort and its creation from the 19th century to the present day.

Descubra la historia de la estación y su creación desde el siglo XIX hasta nuestros días.

Eine Entdeckung der Geschichte des Ortes und seiner Entstehung vom 19. Jahrhundert bis heute.

Mise à jour le 2023-11-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins