Un jour à Poudlard 60 chemin de Beauregard Aix-en-Provence, 10 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Des conférences toute la matinée, l’accès à une exposition d’objets, d’images et de livres. Venez expérimenter le test du choixpeau puis passez l’après-midi et la soirée autour de jeux de société sur le thème d’Harry Potter..

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 22:00:00. EUR.

60 chemin de Beauregard Ludo’sphère

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lectures all morning, access to an exhibition of objects, images and books. Come and try your hand at the Sorting Hat test, then spend the afternoon and evening playing Harry Potter-themed board games.

Conferencias toda la mañana, acceso a una exposición de objetos, imágenes y libros. Ven a hacer la prueba del Sombrero Seleccionador y pasa la tarde y la noche jugando a juegos de mesa de Harry Potter.

Den ganzen Vormittag über finden Vorträge statt und Sie haben Zugang zu einer Ausstellung mit Gegenständen, Bildern und Büchern. Experimentieren Sie mit dem Choice-Test und verbringen Sie dann den Nachmittag und Abend mit Gesellschaftsspielen zum Thema Harry Potter.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence