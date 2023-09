MARCHE POPULAIRE 60 Basse Mandray Mandray, 24 septembre 2023, Mandray.

Mandray,Vosges

Départs libre de 8h à 12h à la scierie.

4 parcours : 7 – 11 – 13,5 – 17,5km.. Tout public

Dimanche 2023-09-24 08:00:00 fin : 2023-09-24 17:00:00. 3 EUR.

60 Basse Mandray Scierie Hydraulique

Mandray 88650 Vosges Grand Est



Free departures from 8am to 12pm at the sawmill.

4 routes: 7 – 11 – 13.5 – 17.5km.

Salidas gratuitas de 8h a 12h en el aserradero.

4 recorridos: 7 – 11 – 13,5 – 17,5km.

Freie Starts von 8:00 bis 12:00 Uhr an der Sägerei.

4 Strecken: 7 – 11 – 13,5 – 17,5km.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES