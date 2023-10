Pétanque : Boule rose 60 avenue Joliot Curie Montluçon, 27 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Tournois avec classement général et classements : entreprises, jeunes, femmes.

Buvettes et sandwichs..

2023-10-27 19:00:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

60 avenue Joliot Curie Boulodrome Christian Fazino

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Tournaments with general ranking and rankings: companies, young people, women.

Refreshments and sandwiches.

Torneos con clasificaciones generales y para empresas, jóvenes y mujeres.

Refrescos y bocadillos.

Turniere mit Gesamtwertung und Wertungen: Unternehmen, Jugend, Frauen.

Getränke und Sandwiches.

Mise à jour le 2023-10-09 par OTI Vallée du Coeur de France