Soirée Basque 60 avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan, 10 novembre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

La gastronomie basque s’invite à Villeneuve de Marsan pour une soirée qui en fera saliver plus d’un !

Au menu : Salade aux accents basque / Axoa de veau / Gratin de pommes de terre / Fromage de brebis & confiture de cerises noires / Gâteau basque / Vin & Café.

Attention, réservation avant le 30/10 !.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

60 avenue du Marsan Salle des fêtes

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Basque gastronomy invites itself to Villeneuve de Marsan for an evening that will leave many mouths watering!

On the menu: Basque-style salad / Veal Axoa / Potato gratin / Ewe’s milk cheese & black cherry jam / Basque cake / Wine & Coffee.

Please reserve before 30/10!

La gastronomía vasca llega a Villeneuve de Marsan en una velada que hará las delicias de todos

Menú: Ensalada a la vasca / Axoa de ternera / Patatas gratinadas / Queso de oveja y mermelada de cerezas negras / Pastel vasco / Vino y café.

Atención: ¡reserva antes del 30/10!

Die baskische Gastronomie lädt sich in Villeneuve de Marsan zu einem Abend ein, der vielen das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt!

Auf der Speisekarte stehen: Salat mit baskischen Akzenten / Kalbfleisch-Axoa / Kartoffelgratin / Schafskäse & Schwarzkirschkonfitüre / Baskischer Kuchen / Wein & Kaffee.

Achtung, Reservierung vor dem 30.10

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Landes d’Armagnac