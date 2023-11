SPECTACLE D’IMPROVISATION THEATRALE 60 Avenue de la 42ème Division Verdun, 9 décembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Venez profiter de la dernière représentation de l’année de la Cie UNIVERD’IMPRO. Ils vous emmèneront dans leurs mondes, vous y rencontrerez toutes sortes de personnages et toutes sortes d’histoires, sorties tout droit de leur imagination…

Gateaux et boissons sur place. Tout public

Samedi 2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . 5 EUR.

60 Avenue de la 42ème Division

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Come and enjoy the last performance of the year by Cie UNIVERD’IMPRO. They’ll take you into their worlds, where you’ll meet all kinds of characters and all kinds of stories, straight out of their imaginations…

Cakes and drinks on site

Ven a disfrutar de la última representación del año de la compañía UNIVERD’IMPRO. Te llevarán a sus mundos, donde conocerás a todo tipo de personajes y todo tipo de historias, salidas directamente de su imaginación…

Pasteles y bebidas in situ

Genießen Sie die letzte Vorstellung des Jahres der Cie UNIVERD’IMPRO. Sie werden Sie in ihre Welten entführen, wo Sie alle Arten von Figuren und alle Arten von Geschichten treffen werden, die direkt aus ihrer Fantasie stammen…

Kuchen und Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-11-20 par OT GRAND VERDUN