FESTIVAL LES BOUILL’RY | LA VERITABLE HISTOIRE DE LA SAINT NICOLAS 60 Avenue de la 42ème Division Verdun, 6 décembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

SPECTACLE DE MARIONNETTES

La véritable histoire de Saint Nicolas ou le gros jambon.

Un spectacle drôle et saugrenu pour adultes et enfants à partir de 6 ans.. Enfants

Mercredi 2023-12-06 14:30:00 fin : 2023-12-06 . 0 EUR.

60 Avenue de la 42ème Division Salle Jeanne d’Arc

Verdun 55100 Meuse Grand Est



PUPPET SHOW

The true story of Saint Nicholas or the big ham.

A funny, wacky show for adults and children aged 6 and over.

ESPECTÁCULO DE MARIONETAS

La verdadera historia de San Nicolás o el gran jamón.

Un espectáculo divertido y disparatado para adultos y niños a partir de 6 años.

PUPPENSPIEL

Die wahre Geschichte von Sankt Nikolaus oder dem dicken Schinken.

Eine lustige und skurrile Aufführung für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT GRAND VERDUN