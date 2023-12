FIFCA La nuit des shorts 60 avenue de Cognac Angoulême, 21 décembre 2023, Angoulême.

Angoulême Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21

fin : 2023-12-21

La Nuit des Shorts revient, au cinéma de la Cité, pour fêter le (vrai !) jour le plus court de l’année !

3 séances de films drôles et bizarres, des rencontres et de apéros entre les projections !.

60 avenue de Cognac Cinéma de la Cité

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême