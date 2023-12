A DEUX MAINS 60 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Catégories d’Évènement: Allonnes

Début : 2023-12-19 10:00:00

fin : 2024-01-20 18:00:00 Exposition « A deux mains ».

C’est une exposition de photographies du Centre hospitalier du Mans d’après un projet Culture et santé travaillé avec les résidents du pôle gériatrie avec la photographe Véronique Leger. .

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

