Fécamp 76400 Le MilPat fête ses 60 ans ! ⛵️

Rendez-vous avec votre pique-nique au port de plaisance ! sur place il y aura des tables, chaises & barbecue.

Si les conditions le permettent, un tour en mer vous sera proposé Samedi 18 Juin de 12h à 17h

+33 2 27 30 67 53

