60 ANS DU JUMELAGE BACCARAT GERNSBACH Baccarat Meurthe-et-Moselle

Samedi

Journée festive pour le 60e anniversaire du jumelage entre Baccarat et Gernsbach. Au programme:

À tout moment Baccarat Quest/Jeu de piste dans les rues de la ville ; 14h 17h Visite de l’exposition culturelle à l’Hôtel de Ville de Baccarat; 15h 16h Manoeuvre des pompiers Place Leclerc; 16h 17h Concert de la Guériotte et des violonistes de Gernsbach dans la crypte Saint Remy de Baccarat.

entrée libre et ouverte à tous. Renseignements au 03 83 76 35 35Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

Place du Général Leclerc

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est

