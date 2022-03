60 ans du Cessez-Le-Feu en Algérie : Exposition “La Guerre d’Algérie, 1er novembre 1954 – 19 mars 1962” Hôtel de Ville de Martigues, 16 mars 2022, Martigues.

**Présentation** —————- **Information Pratiques** Visible du 16 au 28 mars 2022 dans les halls de l’hôtel de ville de Martigues et du cinéma La Cascade. Vernissage le mercredi 16 mars 2022 à 17h à l’hôtel de ville. Une exposition proposée par la FNACA réalisée par la commission Nationale du G.A.J.E (Guerre d’Algérie – Jeunesse – Enseignement) qui retrace, en 35 panneaux richement illustrés et documentés, le déroulement de ce conflit majeur de l’histoire des deux pays en le replaçant dans son contexte politique, historique géographique et social. Témoignage sur cette guerre, cette exposition se veut être un message de réconciliation et de paix, une condamnation de la guerre, ce mal qui déshonore le genre humain et conduit l’humanité toute entière à sa perte. **Programme des rendez-vous** —————————– _Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du 60ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie. La Ville de Martigues, en partenariat avec les comités locaux de la Fédération Nationale des Anciens combattants d’Algérie et le Souvenirs Français, proposent plusieurs manifestations, en voici le détail ci-dessous._ ### **Exposition “La Guerre d’Algérie, 1er novembre 1954 – 19 mars 1962″** **Information Pratiques** Visible du 16 au 28 mars 2022 dans les halls de l’hôtel de ville de Martigues et du cinéma La Cascade. Vernissage le mercredi 16 mars 2022 à 17h à l’hôtel de ville. Une exposition proposée par la FNACA réalisée par la commission Nationale du G.A.J.E (Guerre d’Algérie – Jeunesse – Enseignement) qui retrace, en 35 panneaux richement illustrés et documentés, le déroulement de ce conflit majeur de l’histoire des deux pays en le replaçant dans son contexte politique, historique géographique et social. Témoignage sur cette guerre, cette exposition se veut être un message de réconciliation et de paix, une condamnation de la guerre, ce mal qui déshonore le genre humain et conduit l’humanité toute entière à sa perte. ### **Soirée autour de la mémoire franco-algérienne** **Information Pratiques** Jeudi 17 mars 2022 à 18h, cinéma La Cascade Projection de documentaires et débat en présence de l’historien Jean-Charles Jauffret. * **« Tu verras du pays mon fils… » Paroles d’appelés en Algérie de Nicolas Balique.** 2022 – Durée : 90mn. Réalisé avec le concours de la Ville de Martigues et le soutien de la FNACA et du Souvenir Français. 13 appelés, rappelés et maintenus du contingent livrent leur témoignage sur leur participation à un conflit majeur de l’histoire contemporaine, guerre coloniale qui ne disait pas son nom, longtemps présentée comme une simple « opération de maintien de l’ordre ». (Séance gratuite). * **« Leur Algérie » de Lina Soualem. 2020 – Durée 112mn.** Par le truchement du divorce de ses grands-parents, couple algérien installé en Auvergne dans les années 1950, la réalisatrice évoque le déracinement d’un couple d’immigrés en France. Un récit poignant, en lien avec une mémoire douloureuse, que Lina Soualem a su libérer en toute intimité familiale, avec talent et délicatesse. (Séance au tarif habituel). [Retrouvez l’info sur le site du Cinéma La Cascade](https://www.cinemartigues.com/evenement-19) ### **Cérémonie Commémorative Officielle** Le samedi 19 mars à 14h30, se tiendra la cérémonie officielle, devant le monument du cimetière de Canto-Perdrix, en hommage aux martégaux disparus en Algérie et en Afrique du Nord de 1954 à 1962. **Localiser** ————-

Entrée libre

Exposition sur la guerre d’Algérie à l’Hôtel de Ville et au cinéma La Cascade

Hôtel de Ville de Martigues Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T08:30:00 2022-03-16T17:30:00;2022-03-17T08:30:00 2022-03-17T17:30:00;2022-03-18T08:30:00 2022-03-18T17:30:00;2022-03-19T08:30:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-20T08:30:00 2022-03-20T17:30:00;2022-03-21T08:30:00 2022-03-21T17:30:00;2022-03-22T08:30:00 2022-03-22T17:30:00;2022-03-23T08:30:00 2022-03-23T17:30:00;2022-03-24T08:30:00 2022-03-24T17:30:00;2022-03-25T08:30:00 2022-03-25T17:30:00;2022-03-26T08:30:00 2022-03-26T17:30:00;2022-03-27T08:30:00 2022-03-27T17:30:00;2022-03-28T08:30:00 2022-03-28T17:30:00