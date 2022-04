60 ans de la Cabrette du Haut Rouergue Espalion Espalion Catégories d’évènement: Aveyron

Espalion

60 ans de la Cabrette du Haut Rouergue Espalion, 30 avril 2022, Espalion. 60 ans de la Cabrette du Haut Rouergue Centre Ville et Centre Francis Poulenc Espalion

2022-04-30 – 2022-04-30

Centre Ville et Centre Francis Poulenc Espalion Aveyron Espalion EUR Samedi 30 avril:

– 15h30: défilé dans les rues d’Espalion avec 7 groupes folkloriques

– 20h30 : Grand spectacle folklorique avec tous les groupes au Centre Francis Poulenc

Dimanche 1er Mai: – 10h30: Animation de la messe à Espalion

– 12h: Dépôt de gerbe de la stèle du Majoral Joseph Vaylet, fondateur de la Cabrette du Haut Rouergue au foirail.

Les groupes invités sont:

– Li Coudelet Sansaire, St-Martin-de-Craux, 13100 Provence

– Le Pays de Bresse, Bourg en Bresse, 01000, Rhône Alpes

– L’Escaufeto de Boisset, Boisset, 15600 Auvergne

– La Pastourelle de Rodez, Rodez 12000

– La Gantierelo, Millau, 12100

– L’Escloupéto, Rodez, 12000

