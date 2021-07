Bernardswiller Bernardswiller Bas-Rhin, Bernardswiller 60 ans – Circuit International de vitesse d’Obernai Bernardswiller Bernardswiller Bernardswiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bernardswiller

60 ans – Circuit International de vitesse d’Obernai Bernardswiller Bernardswiller, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Bernardswiller. 60 ans – Circuit International de vitesse d’Obernai Bernardswiller 2021-07-10 10:00:00 – 2021-07-10 13:00:00

Bernardswiller Bas-Rhin Bernardswiller À l’occasion des 60 ans des dernières courses ayant eut lieu sur ce circuit, La FFVE (Fédération Française de Véhicules d’Époque), la commune de Bernardswiller et Maurice Metz, auteur d’un livre retraçant l’histoire du circuit, organisent la pose et le dévoilement d’une plaque commémorative en l’honneur de ce lieu mythique.

Jusqu’à 50 000 spectateurs ont suivi les courses de motos qui s’y sont déroulées de 1956 à 1961. Pose et dévoilement d’une plaque commémorative en l’honneur de ce lieu mythique. où jusqu’à 50 000 spectateurs ont suivi les courses de motos qui s’y sont déroulées de 1956 à 1961. +33 3 88 95 55 46 À l’occasion des 60 ans des dernières courses ayant eut lieu sur ce circuit, La FFVE (Fédération Française de Véhicules d’Époque), la commune de Bernardswiller et Maurice Metz, auteur d’un livre retraçant l’histoire du circuit, organisent la pose et le dévoilement d’une plaque commémorative en l’honneur de ce lieu mythique.

Jusqu’à 50 000 spectateurs ont suivi les courses de motos qui s’y sont déroulées de 1956 à 1961. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bernardswiller Étiquettes évènement : Autres Lieu Bernardswiller Adresse Ville Bernardswiller lieuville 48.45388#7.47