60 000 rebonds, association d’aide aux entrepreneurs ayant cessé leur activité fête ses 5 ans en Drôme Ardèche Alixan Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Drôme

60 000 rebonds, association d’aide aux entrepreneurs ayant cessé leur activité fête ses 5 ans en Drôme Ardèche Alixan, 10 mai 2022, Alixan. 60 000 rebonds, association d’aide aux entrepreneurs ayant cessé leur activité fête ses 5 ans en Drôme Ardèche INEED, bâtiment à Rovaltain 1 Rue Marc Seguin, 26300 Alixan Alixan

2022-05-10 – 2022-05-10 20:00:00 20:00:00 INEED, bâtiment à Rovaltain 1 Rue Marc Seguin, 26300 Alixan

Alixan Drôme Alixan 60 000 rebonds, Association d’aide aux entrepreneurs confrontés à la cessation de leur activité, célèbre le rebond professionnel des entrepreneurs accompagnés depuis 5 ans en Drôme Ardèche (entrée libre) elina.teissier@60000rebonds.com https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewa2P4J0WerEtVtwsFDm4kNEZMXawbB-Pl2yiGR1lC0c4KPA/viewform INEED, bâtiment à Rovaltain 1 Rue Marc Seguin, 26300 Alixan Alixan

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Alixan, Drôme Autres Lieu Alixan Adresse INEED, bâtiment à Rovaltain 1 Rue Marc Seguin, 26300 Alixan Ville Alixan lieuville INEED, bâtiment à Rovaltain 1 Rue Marc Seguin, 26300 Alixan Alixan Departement Drôme

Alixan Alixan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alixan/

60 000 rebonds, association d’aide aux entrepreneurs ayant cessé leur activité fête ses 5 ans en Drôme Ardèche Alixan 2022-05-10 was last modified: by 60 000 rebonds, association d’aide aux entrepreneurs ayant cessé leur activité fête ses 5 ans en Drôme Ardèche Alixan Alixan 10 mai 2022 Alixan Drôme

Alixan Drôme