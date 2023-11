Marché de Noël artisanal 6 ZAC Les Champs de la Grange Savigné, 25 novembre 2023, Savigné.

Savigné,Vienne

Les 25 et 26 novembre votre jardinerie Amalia vous convie à son marché de noël artisanal.

Une ambiance festive vous attend ! Maquillage pour enfants, crêpes et barbe à papa offerte !

Venez découvrir des créations de qualité 100% fait main et local.

Bella savonnerie, Françoise Pagnoux Boucher, Aquaroline, La boutique de MIMI, Mic-Atelier, Les créations d’Isa 86, Jan Kaudeur.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

6 ZAC Les Champs de la Grange Jardinerie Amalia

Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



On November 25 and 26, your Amalia garden center invites you to its handcrafted Christmas market.

A festive atmosphere awaits you! Make-up for children, pancakes and free cotton candy!

Come and discover quality creations 100% handmade and local.

Bella savonnerie, Françoise Pagnoux Boucher, Aquaroline, La boutique de MIMI, Mic-Atelier, Les créations d’Isa 86, Jan Kaudeur

Los días 25 y 26 de noviembre, tu centro de jardinería Amalia te invita a su mercadillo navideño de artesanía.

¡Le espera un ambiente festivo! Maquillaje para niños, tortitas y algodón de azúcar gratis

Venga a descubrir creaciones de calidad 100% artesanales y locales.

Bella savonnerie, Françoise Pagnoux Boucher, Aquaroline, La boutique de MIMI, Mic-Atelier, Les créations d’Isa 86, Jan Kaudeur

Am 25. und 26. November lädt Ihr Gartencenter Amalia Sie zu seinem handwerklichen Weihnachtsmarkt ein.

Eine festliche Atmosphäre erwartet Sie! Kinderschminken, Crêpes und Zuckerwatte werden kostenlos angeboten!

Entdecken Sie hochwertige Kreationen, die zu 100 % handgemacht und aus der Region stammen.

Bella savonnerie, Françoise Pagnoux Boucher, Aquaroline, La boutique de MIMI, Mic-Atelier, Les créations d’Isa 86, Jan Kaudeur

