Repair Café 6, ZA les Payots Andancette, 9 juin 2023, Andancette.

Andancette,Drôme

Pour apprendre à réparer son vélo ou le petit électroménager avec ce premier repair café!.

2023-06-09 à 13:00:00 ; fin : 2023-06-09 16:00:00. .

6, ZA les Payots SIRCTOM

Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Learn how to repair your bike or small electrical appliances with this first repair café!

Aprenda a reparar su bicicleta o pequeño electrodoméstico con este primer café de reparaciones

Lernen Sie in diesem ersten Repair Café, wie man sein Fahrrad oder kleine Haushaltsgeräte repariert!

Mise à jour le 2023-06-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche