PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE VILLENEUVE 6 Villeneuve-les-Bouillons Lys-Haut-Layon, 1 décembre 2023, Lys-Haut-Layon.

Lys-Haut-Layon,Maine-et-Loire

Devant le succès chaque année grandissant des portes ouvertes, elles se dérouleront pour la première fois sur trois jours !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 19:00:00. .

6 Villeneuve-les-Bouillons TREMONT

Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Due to the ever-growing success of the Open House, for the first time it will be held over three days!

En vista del creciente éxito de las jornadas de puertas abiertas cada año, ¡por primera vez se celebrarán durante tres días!

Angesichts des jedes Jahr wachsenden Erfolgs der Tage der offenen Tür werden sie zum ersten Mal an drei Tagen stattfinden!

Mise à jour le 2023-10-28 par eSPRIT Pays de la Loire