« La petite route des trois châteaux » 6 Vge de Fontariol Le Theil, 17 septembre 2023, Le Theil.

Le Theil,Allier

« La petite route des trois châteaux » : randonnée en voiture décapotable de 1h15 et visite commentée (extérieurs) de trois châteaux de la fin du Moyen-Age, dont Fontariol.

Visite audioguidée du château et sur réservation et tarif préférentiel..

6 Vge de Fontariol Château de Fontariol

Le Theil 03240 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« La petite route des trois châteaux »: 1h15 convertible tour and guided visit (exteriors) of three late medieval châteaux, including Fontariol.

Audio-guided tour of the château, with reservations and special rates.

« La petite route des trois châteaux »: 1h15 de trayecto en coche descapotable y visita guiada (exteriores) de tres castillos altomedievales, entre ellos Fontariol.

Visita audioguiada del castillo con reserva previa y tarifa especial.

« La petite route des trois châteaux » (Die kleine Straße der drei Schlösser): 1h15-stündige Fahrt im offenen Wagen und kommentierte Besichtigung (Außenbereiche) von drei Schlössern aus dem späten Mittelalter, darunter Fontariol.

Audioguide-Besuch des Schlosses und nach Reservierung und Vorzugspreis.

