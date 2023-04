Explorer un jardin par ses sens 6 Um Réider L-9151 Eschdorf, 3 juin 2023, Eschdorf.

Explorer un jardin par ses sens 3 et 4 juin 6 Um Réider L-9151 Eschdorf

Concert, Visite guidée

Notre jardin naturel à l’anglaise d’environ 2 ha est cultivé sans engrais chimiques ni pesticides. Il abrite un potager, de nombreux espaces verts, avec une grande diversité de roses (anciennes), de vivaces et graminées. S’y ajoutent des plans d’eau et plates-bandes, pré fleuri, labyrinthe etc.

Raphaël Clement, étudiant au Conservatoie du Nord explorera musicalement notre jardin avec sa contrebasse dimanche, le 4 juin entre 15.00 et 17. heures.

Des visites guidées seront offertes pendant les deux jours.

6 Um Réider L-9151 Eschdorf Eschdorf Eschdorf 9151 Canton Wiltz +352 621 20 30 40 http://www.jardinsluxembourg.lu Concert, Visite guidée Notre jardin naturel à l’anglaise d’environ 2 ha est cultivé sans engrais chimiques ni pesticides. Il abrite un potager, de nombreux espaces verts, avec une grande diversité de roses (anciennes), de vivaces et graminées. S’y ajoutent des plans d’eau et plates-bandes, pré fleuri, labyrinthe etc. Raphaël Clement, étudiant au Conservatoie du Nord explorera musicalement notre jardin avec sa contrebasse dimanche, le 4 juin entre 15.00 et 17. heures. Des visites guidées seront offertes pendant les deux jours. parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

©Marco Schank