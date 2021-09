Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône 6 street artistes chez Street Part Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

6 street artistes chez Street Part Aix-en-Provence, 1 octobre 2021, Aix-en-Provence. 6 street artistes chez Street Part 2021-10-01 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-31 19:00:00 19:00:00 Street Part 2 Rue Frédéric Mistral

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône La galerie expose les créations de 6 street-artistes !



Les œuvres de différents street-artistes invités par la galerie sont exposées pendant tout le mois d’octobre dans la galerie. Ainsi, vous pourrez découvrir les créations artistiques des street-artistes Raphaël Federici, Vale Stencil, Nigoull, Deuz, Zeco, Deuz Et Pappay. Street Part est un nouveau concept de galerie d’art dédié à l’art urbain (Street art / Graffiti). La galerie est un espace de rencontre entre les artistes et les amateurs d’art urbain grâce au Live Painting contact@streetpart.fr +33 6 22 51 72 67 http://www.streetpart.fr/ La galerie expose les créations de 6 street-artistes !



Les œuvres de différents street-artistes invités par la galerie sont exposées pendant tout le mois d’octobre dans la galerie. Ainsi, vous pourrez découvrir les créations artistiques des street-artistes Raphaël Federici, Vale Stencil, Nigoull, Deuz, Zeco, Deuz Et Pappay. dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Street Part 2 Rue Frédéric Mistral Ville Aix-en-Provence lieuville 43.5263#5.45074