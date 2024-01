Théâtre « Wild West Women » 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains, samedi 13 janvier 2024.

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13

Un souffle aride vient troubler la tranquillité de la grande rue.

La rumeur secoue le saloon et réveille les histoires liées de Claudia, Sofia, Jim, Jane et Rosemary…. Un collectif de femmes fortes et solides aux yeux de tous les hommes de la ville.

Une Version moderne et féminine du western qui vient bousculer les certitudes.

Durée 50 minutes.

Par la troupe amateur de la Fabrique Affamée.

6 Square Albeniz Salle AIEC

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Cambo les Bains