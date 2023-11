Téléthon 6 square Albeniz Cambo-les-Bains, 8 décembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Vendredi 8 décembre, de 14h30 à 18h30 :

Fabrication de décorations de noël , expo-vente d’objets, dessins etc.,

Crêpes à déguster sur place,

Défis sportifs et jeux,

16h30, Juke boxe JB : choisissez une chanson, JB nous la fait chanter.

Samedi 9 décembre, 20h30 : Spectacle « 7…pas sérieux » par les Lamin Acteurs..

2023-12-08 fin : 2023-12-09 . .

6 square Albeniz Salle AIEC

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Friday, December 8, 2:30 pm to 6:30 pm:

Creation of Christmas decorations, exhibition and sale of objects, drawings etc..,

Pancakes to be eaten on site,

Sports challenges and games,

4:30 p.m., Juke boxe JB: choose a song and JB will sing it for you.

Saturday December 9, 8:30pm: Show « 7…pas sérieux » by Les Lamin Acteurs.

Viernes 8 de diciembre, de 14.30 a 18.30 h:

Realización de adornos navideños, exposición y venta de objetos, dibujos, etc,

Tortitas para comer in situ,

Desafíos y juegos deportivos,

16.30 h, Juke boxe JB: elige una canción y JB te la cantará.

Sábado 9 de diciembre, 20.30 h: Espectáculo « 7…pas sérieux » de los Lamin Acteurs.

Freitag, 8. Dezember, von 14.30 bis 18.30 Uhr :

Herstellung von Weihnachtsdekorationen , Ausstellungs- und Verkaufsausstellung von Objekten, Zeichnungen usw.,

Crêpes zum Verzehr vor Ort,

Sportliche Herausforderungen und Spiele,

16:30 Uhr, JB-Jukebox: Wählen Sie ein Lied aus, JB singt es für Sie.

Samstag, 9. Dezember, 20.30 Uhr: Theaterstück « 7…pas sérieux » von den Lamin Acteurs.

