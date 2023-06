Spectacle « Vous contez pour moi » 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains, 10 juin 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Bestearekin vous invite à venir regarder le spectacle « Vous contez pour moi ».

Réalisation : FRECHE Claude.

Ce spectacle contiendra de nombreuses prestations artistiques originales, avec différentes cultures. qui seront mise en avant pendant cette journée et réalisé par les familles de Bestearekin, ( Spectacle de contes, chants, danses multiculturelles ). De plus une vente d’assiette sucrée sera disponible ce jour-là.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses, à ce spectacle afin d’apporter du courage et du soutien a l’association Bestearekin ainsi qu’aux familles..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

6 Square Albeniz Salle AIEC

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bestearekin invites you to come and watch the show « Vous contez pour moi ».

Directed by FRECHE Claude.

This show will feature a number of original artistic performances from different cultures, and will be put on by Bestearekin families during the day (multicultural storytelling, singing and dancing). In addition, a sweet plate sale will be available on the day.

We look forward to seeing many of you at the show, to give courage and support to the Bestearekin association and its families.

Bestearekin le invita a asistir al espectáculo « Vous contez pour moi ».

Dirigido por FRECHE Claude.

Este espectáculo contará con una serie de actuaciones artísticas originales de diferentes culturas, que se pondrán de relieve durante el día y serán producidas por las familias de Bestearekin (narración de cuentos multiculturales, canto y baile). Ese día también habrá venta de platos dulces.

Esperamos ver a muchos de ustedes en el espectáculo, para dar ánimo y apoyo a la asociación Bestearekin y a sus familias.

Bestearekin lädt Sie ein, sich die Aufführung « Vous contez pour moi » (Sie erzählen für mich) anzusehen.

Regie: FRECHE Claude.

Diese Show enthält viele originelle künstlerische Darbietungen aus verschiedenen Kulturen, die an diesem Tag von den Familien aus Bestearekin aufgeführt werden (Märchen, Gesang, multikulturelle Tänze). Außerdem wird an diesem Tag ein Verkauf von süßen Tellern angeboten.

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem Spektakel, um dem Verein Bestearekin und den Familien Mut zu machen und sie zu unterstützen.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Cambo les Bains