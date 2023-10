Atelier dessin et peinture 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Catégories d’Évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques Atelier dessin et peinture 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains, 16 novembre 2023, Cambo-les-Bains. Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques .

2023-11-16 fin : 2023-11-16 18:00:00. .

6 Square Albenitz Salle AIEC

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Cambo les Bains Détails Catégories d’Évènement: Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 6 Square Albenitz Adresse 6 Square Albenitz Salle AIEC Ville Cambo-les-Bains Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains latitude longitude 43.35721;-1.39599

6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambo-les-bains/