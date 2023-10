Concert avec le choeur Buhaminak et le duo Etxetaburu 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains, 10 novembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Concert au profit d’Amnesty International, en soutien aux défenseurs des Droits Humains au Burundi de la ligue Iteka..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

6 Square Albenitz Salle AIEC

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert in aid of Amnesty International, in support of the Iteka League’s human rights defenders in Burundi.

Concierto a beneficio de Amnistía Internacional, en apoyo de los defensores de los derechos humanos de la Liga Iteka en Burundi.

Konzert zugunsten von Amnesty International, zur Unterstützung der Menschenrechtsverteidiger in Burundi von der Iteka-Liga.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Cambo les Bains