Spectacle Granulite par Coquille 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains, 23 septembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

La violoncelliste se dévoile aujourd’hui en tant que compositrice en solo sous le pseudo Coquille et a signé la musique originale du court métrage KIM de Clément Rigour.

Coquille est le projet solo de Marion. Des compositions originales, plurielles dont les thèmes fondateurs sont l’humain, le vivant, et les émotions.

Inspirée de sa formation classique et influencée par les musiques actuelles Coquille compose une musique cinématographique, organique, non verbale, enrichie d’une touche de pop. De la répétitivité, de la texture, de la mélancolie avec toujours au centre, le violoncelle..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

6 Square Albenitz Salle AIEC

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Today, the cellist reveals herself as a solo composer under the pseudonym Coquille, and has penned the original score for Clément Rigour?s short film KIM.

Coquille is Marion?s solo project. Her original, multi-faceted compositions focus on human beings, the living, and emotions.

Inspired by her classical training and influenced by contemporary music, Coquille composes cinematic, organic, non-verbal music, enriched by a touch of pop. Repetitiveness, texture, melancholy, always with the cello at the center.

La violonchelista se presenta ahora como compositora en solitario bajo el seudónimo de Coquille, y ha escrito la partitura original del cortometraje KIM, de Clément Rigour.

Coquille es el proyecto en solitario de Marion. Sus composiciones son originales y polifacéticas, con temas humanos, vivos y emocionales en su núcleo.

Inspirada en su formación clásica e influenciada por la música contemporánea, Coquille compone música cinematográfica, orgánica, no verbal, enriquecida con un toque de pop. Repetitividad, textura, melancolía, siempre con el violonchelo en el centro.

Die Cellistin tritt heute unter dem Pseudonym Coquille als Solokomponistin in Erscheinung und hat die Originalmusik für den Kurzfilm KIM von Clément Rigour geschrieben.

Coquille ist das Soloprojekt von Marion. Ihre Kompositionen sind originell und vielschichtig, ihre grundlegenden Themen sind der Mensch, das Leben und die Emotionen.

Inspiriert von ihrer klassischen Ausbildung und beeinflusst von aktueller Musik komponiert Coquille eine filmische, organische, nonverbale Musik, die mit einem Hauch von Pop angereichert ist. Wiederholungen, Texturen, Melancholie und immer das Cello im Zentrum.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Cambo les Bains