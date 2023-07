Ferme pédagogique à l’AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains, 21 juillet 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

La ferme pédagogique et itinérante de Pouillon vient s’installer dans les jardins de l’AIEC.

Cette animation aura lieu sur la journée de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Une buvette et un stand crêpes seront installés.

Il est également possible de venir pique-niquer sur la pelouse durant la journée..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 18:00:00. .

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pouillon’s traveling educational farm is coming to the AIEC gardens.

This event will take place from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

A refreshment stand and a crêpe stand will be set up.

It is also possible to picnic on the lawn during the day.

La granja pedagógica itinerante Pouillon llega a los jardines de AIEC.

Esta manifestación tendrá lugar de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas.

Habrá un puesto de refrescos y otro de crepes.

También se podrá hacer picnic en el césped durante el día.

Der pädagogische und wandernde Bauernhof von Pouillon kommt in die Gärten des AIEC.

Diese Animation findet den ganzen Tag über von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr statt.

Ein Getränkestand und ein Crêpes-Stand werden eingerichtet.

Es ist auch möglich, tagsüber zum Picknick auf den Rasen zu kommen.

