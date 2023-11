Braderie solidaire de Noël 6 rue Victor Lafuma Anneyron, 7 décembre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Donnez du sens à vos achats. Près d’une trentaine de marques Rhône-Alpines se donnent rendez-vous: idées cadeaux, surprises, promos & bonnes affaires. Braderie solidaire, en soutien à Sauvegarde 26, enfance et adolescence. Restauration sur place..

2023-12-07 09:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

6 rue Victor Lafuma

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Give meaning to your purchases. Nearly thirty brands from the Rhône-Alpes region will be on hand with gift ideas, surprises, special offers and bargains. Braderie solidaire, in support of Sauvegarde 26, childhood and adolescence. Catering on site.

Dé sentido a sus compras. Cerca de treinta marcas de la región Rhône-Alpes estarán presentes con ideas para regalar, sorpresas, ofertas especiales y gangas. Braderie solidaire, a favor de Sauvegarde 26, enfance et adolescence. Catering in situ.

Geben Sie Ihren Einkäufen einen Sinn. Rund 30 Marken aus der Region Rhône-Alpes bieten Geschenkideen, Überraschungen, Sonderangebote und Schnäppchen. Solidarischer Ausverkauf, zur Unterstützung von Sauvegarde 26, Kindheit und Jugend. Verpflegung vor Ort.

