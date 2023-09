Monstres et Sorcières à l’assaut du château de Rochechouart 6 Rue Victor Hugo Rochechouart, 31 octobre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Venez fêter Halloween comme vous ne l’avez jamais fait. Partez à l’assaut des extérieurs du château de Rochechouart arborant fièrement vos costumes terrifiants de monstres et de sorcières tout en écoutant son histoire qui recèle en son sein bien des secrets… Un goûter vous sera offert à la fin de l’animation. Réservation obligatoire sur notre site internet www.poltourisme.fr.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 15:00:00. EUR.

6 Rue Victor Hugo Office de tourisme POL

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate Halloween like never before. Storm the exterior of the Château de Rochechouart, proudly wearing your terrifying monster and witch costumes, while listening to its history, which holds many secrets… A snack will be served at the end of the event. Reservations required on our website www.poltourisme.fr

Ven a celebrar Halloween como nunca. Recorre las calles del castillo de Rochechouart luciendo con orgullo tus terroríficos disfraces de monstruo y bruja mientras escuchas la historia del castillo, llena de secretos… Al final del evento se servirá un tentempié. Imprescindible reservar en nuestra página web www.poltourisme.fr

Feiern Sie Halloween, wie Sie es noch nie zuvor getan haben. Stürmen Sie die Außenanlagen des Schlosses von Rochechouart und tragen Sie stolz Ihre furchterregenden Monster- und Hexenkostüme, während Sie der Geschichte des Schlosses lauschen, die so manches Geheimnis birgt… Am Ende der Veranstaltung wird Ihnen ein Imbiss angeboten. Reservierungen sind auf unserer Website www.poltourisme.fr erforderlich

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin