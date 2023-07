A l’assaut des légendes du château de Rochechouart 6 Rue Victor Hugo Rochechouart, 21 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Partez à l’assaut des extérieurs du château en costume : l’occasion de découvrir l’histoire et les nombreuses légendes de ce lieu emblématique du département. Réservation obligatoire sur notre site internet www.poltourisme.fr.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

6 Rue Victor Hugo Office de tourisme

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take on the castle?s exterior in costume: an opportunity to discover the history and many legends of this emblematic site in the département. Reservations required on our website www.poltourisme.fr

Recorra el exterior del castillo disfrazado y descubra la historia y las numerosas leyendas de este lugar emblemático del departamento. Imprescindible reservar en nuestra página web www.poltourisme.fr

Stürmen Sie die Außenanlagen des Schlosses in Kostümen: eine Gelegenheit, die Geschichte und die zahlreichen Legenden dieses symbolträchtigen Ortes des Departements zu entdecken. Reservierungen sind auf unserer Website www.poltourisme.fr erforderlich

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Porte Océane du Limousin