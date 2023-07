Atelier blason 6 Rue Victor Hugo Rochechouart, 12 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Sais tu ce qu’est un blason ? Non alors viens le découvrir et faire ton propre blason suivant ton imagination !!! Réservation obligatoire sur notre site internet www.poltourisme.fr.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 11:00:00. EUR.

6 Rue Victor Hugo Office de tourisme POL

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Do you know what a coat of arms is? No then come and discover it and make your own coat of arms according to your imagination !!! Reservations required on our website www.poltourisme.fr

¿Sabes lo que es un escudo de armas? No, pues ven a descubrirlo y crea tu propio escudo de armas usando tu imaginación Reserva obligatoria en nuestra página web www.poltourisme.fr

Weißt du, was ein Wappen ist? Nein, dann komm und entdecke es und stelle dein eigenes Wappen nach deiner Fantasie her! Reservierungen sind auf unserer Website www.poltourisme.fr erforderlich

