A l’assaut du château de Rochechouart 6 Rue Victor Hugo Rochechouart, 12 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Partez à l’assaut des extérieurs du château de Rochechouart arborant fièrement nos costumes tout en écoutant son histoire qui recèle en son sein bien des secrets… Très liée à l’Histoire de France, la famille de Rochechouart est une des plus anciennes familles nobles de France. Profitez du même panorama sur la vallée que les châtelains de l’époque et apprenez en plus sur ce lieu emblématique du département. Réservation obligatoire sur notre site internet www.poltourisme.fr.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 12:00:00. EUR.

6 Rue Victor Hugo Office de tourisme POL

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take a tour of the exterior of the Château de Rochechouart, proudly wearing our costumes and listening to its history, which holds many secrets… Closely linked to French history, the Rochechouart family is one of the oldest noble families in France. Enjoy the same panoramic view of the valley as the lords of the time, and learn more about this emblematic site of the département. Reservations required on our website www.poltourisme.fr

Recorra el exterior del castillo de Rochechouart, vistiendo con orgullo nuestros trajes mientras escucha su historia, llena de secretos… La familia Rochechouart está estrechamente vinculada a la historia de Francia y es una de las familias nobles más antiguas del país. Disfrute de la misma vista panorámica sobre el valle que los señores de la época y conozca mejor este lugar emblemático del departamento. Imprescindible reservar en nuestra página web www.poltourisme.fr

Erkunden Sie die Außenanlagen des Schlosses Rochechouart, tragen Sie stolz unsere Kostüme und lauschen Sie der Geschichte des Schlosses, die viele Geheimnisse birgt… Die Familie de Rochechouart ist eng mit der französischen Geschichte verbunden und eine der ältesten Adelsfamilien Frankreichs. Genießen Sie denselben Ausblick auf das Tal wie die damaligen Schlossherren und erfahren Sie mehr über diesen symbolträchtigen Ort des Departements. Reservierungen sind auf unserer Website www.poltourisme.fr erforderlich

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Porte Océane du Limousin