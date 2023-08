LE LIVRE SUR LA PLACE – L’ORIGINE DE LA VIOLENCE 6 rue Sainte Catherine Nancy, 9 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Quels sont les schémas de la violence ? Claire Berest se met dans la peau d’un homme coupable d’un homicide conjugal, Denis Dercourt dans celle d’un homme né d’un viol qui va vivre sans morale, Sarah Koskievic raconte une histoire d’amour toxique. Des textes glaçants au cœur de la tragédie qui tentent d’écrire l’indicible.. Tout public

Samedi 2023-09-09 10:30:00 fin : 2023-09-09 11:30:00. 0 EUR.

6 rue Sainte Catherine Préfecture

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



What are the patterns of violence? Claire Berest puts herself in the shoes of a man guilty of spousal homicide, Denis Dercourt in the shoes of a man born of rape who lives without morals, and Sarah Koskievic tells the story of a toxic love affair. Chilling texts at the heart of tragedy that attempt to write the unspeakable.

¿Cuáles son las pautas de la violencia? Claire Berest se pone en la piel de un culpable de homicidio conyugal, Denis Dercourt en la de un hombre nacido de una violación que va a vivir sin moral, y Sarah Koskievic cuenta la historia de una relación amorosa tóxica. Textos escalofriantes en el corazón de la tragedia que intentan escribir lo indecible.

Was sind die Muster der Gewalt? Claire Berest schlüpft in die Rolle eines Mannes, der eines ehelichen Mordes schuldig ist, Denis Dercourt in die eines Vergewaltigungsopfers, das ohne Moral leben muss, Sarah Koskievic erzählt eine toxische Liebesgeschichte. Eiskalte Texte aus dem Herzen der Tragödie, die versuchen, das Unaussprechliche zu schreiben.

