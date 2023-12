Chants de Noël 6 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne, 22 décembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 18:00:00

fin : 2023-12-22 20:00:00

Pour vous mettre dans l’ambiance de Noël, la mairie de Sauveterre-de-Guyenne et le CCAS vous offrent un concert de chants de Noël interprétés par la chorale Florilèges en bastide. Cet événement se tiendra dans la salle Saint-Romain, entrée libre..

6 Rue Saint-Romain Salle Saint-Romain

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT de l’Entre-deux-Mers