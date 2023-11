Après-midi de Noël 6 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne, 20 décembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

Tout l’après-midi, des animations sont organisées sur le thème de Noël. Dès 14 h, venez découvrir de nouveaux jeux de société avec les agents de la médiathèque La Graineterie (à partir de 3 ans). Un goûter sera distribué à 16 h, suivi de la visite du Père Noël. A 18 h, Les Guyennos vous offrirons un représentation toute en musique de « La magie de Noël »..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 18:30:00. EUR.

6 Rue Saint-Romain Salle Saint-Romain

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas-themed activities are organized throughout the afternoon. From 2 p.m., come and discover new board games with La Graineterie media library staff (for ages 3 and up). A snack will be served at 4 p.m., followed by a visit from Santa Claus. At 6 p.m., Les Guyennos will give a musical performance of « La magie de Noël ».

Durante toda la tarde se organizarán actividades de temática navideña. A partir de las 14 h, descubra nuevos juegos de mesa con el personal de la mediateca La Graineterie (a partir de 3 años). A las 16 h se servirá una merienda, seguida de la visita de Papá Noel. A las 18.00 h, Les Guyennos interpretarán « La magie de Noël ».

Den ganzen Nachmittag über werden Animationen zum Thema Weihnachten veranstaltet. Ab 14 Uhr können Sie mit den Mitarbeitern der Mediathek La Graineterie neue Gesellschaftsspiele entdecken (ab 3 Jahren). Um 16 Uhr wird ein Snack verteilt, gefolgt vom Besuch des Weihnachtsmanns. Um 18 Uhr bieten die Guyennos eine musikalische Darbietung von « La magie de Noël ».

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de l’Entre-deux-Mers