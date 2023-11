Pièce de théâtre « Le stress est dans le pré » 6 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne, 14 décembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

La MSA de Gironde vous propose d’assister à la pièce de théâtre « Le stress est dans le pré », à la Salle Saint-Romain, à partir de 18h45. Cette pièce, pleine d’humour, est basée sur de vrais témoignages et traite des difficultés rencontrées par les agriculteurs. La représentation sera suivie d’un moment d’échanges sur les problématiques actuelles. Animation gratuite, sur inscription en ligne..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 20:30:00. EUR.

6 Rue Saint-Romain Salle Saint-Romain

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The MSA de Gironde invites you to attend the play « Le stress est dans le pré », at the Salle Saint-Romain, starting at 6:45pm. This play, full of humor, is based on real testimonies and deals with the difficulties encountered by farmers. The performance will be followed by a discussion on current issues. Free entertainment, with online registration.

La MSA de Gironda le invita a asistir a la obra de teatro « Le stress est dans le pré », en la Salle Saint-Romain, a partir de las 18.45 horas. Esta obra, llena de humor, se basa en testimonios reales y trata de las dificultades a las que se enfrentan los agricultores. La representación irá seguida de un debate sobre temas de actualidad. Espectáculo gratuito, con inscripción en línea.

Die MSA de Gironde lädt Sie ab 18.45 Uhr zum Besuch des Theaterstücks « Le stress est dans le pré » (Der Stress liegt in der Wiese) im Saal Saint-Romain ein. Das humorvolle Stück basiert auf wahren Zeugenaussagen und behandelt die Schwierigkeiten, mit denen Landwirte konfrontiert sind. Im Anschluss an die Aufführung besteht die Möglichkeit, sich über die aktuellen Probleme auszutauschen. Kostenlose Animation, Anmeldung online erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de l’Entre-deux-Mers