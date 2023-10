Gerbaude / fête des vendanges 2023 6 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne, 14 octobre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

L’association Bande de vignerons vous invite à fêter la fin des vendanges avec eux autour d’un bon repas et de leurs vins. Cette Gerbaude 2023 débutera à 19 h sous les arcades pour un apéritif et se poursuivra à la salle Saint-Romain pour un repas et une soirée dansante à partir de 20 h. L’animation musicale sera délivrée par l’école de musique de Sauveterre-de-Guyenne. Au menu du repas : soupe pot au feu, charcuterie, jambon braisé avec pommes de terre, dessert et café. Les vins et bourru seront en libre accès : vous retrouverez ceux du Château Bellevue, de la Cave de Sauveterre, du château Garrineau, du Château des cordonniers, du château La Peyre et bien d’autres… Pensez à réserver avant le 10 octobre, par mail ou téléphone..

6 Rue Saint-Romain Salle Saint-Romain

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association Bande de vignerons invites you to celebrate the end of the harvest with them over a good meal and their wines. This Gerbaude 2023 will start at 7 p.m. with an aperitif under the arcades, followed by a meal and dancing in the Salle Saint-Romain from 8 p.m. onwards. Musical entertainment will be provided by the Sauveterre-de-Guyenne music school. On the menu: pot-au-feu soup, charcuterie, braised ham with potatoes, dessert and coffee. Wines and bourru will be freely available: from Château Bellevue, Cave de Sauveterre, Château Garrineau, Château des Cordonniers, Château La Peyre and many others… Don’t forget to book before October 10, by e-mail or telephone.

La asociación Bande de vignerons le invita a celebrar con ellos el final de la vendimia con una buena comida y sus vinos. Este Gerbaude 2023 comenzará a las 19:00 h con un aperitivo bajo los soportales, seguido de una comida y baile en la sala Saint-Romain a partir de las 20:00 h. La animación musical correrá a cargo de la escuela de música de Sauveterre-de-Guyenne. La animación musical correrá a cargo de la escuela de música de Sauveterre-de-Guyenne. En el menú: sopa pot au feu, charcutería, jamón estofado con patatas, postre y café. Se ofrecerán vinos y bourru de Château Bellevue, Cave de Sauveterre, Château Garrineau, Château des Cordonniers, Château La Peyre y muchos otros… No olvide reservar antes del 10 de octubre, por correo electrónico o por teléfono.

Der Verein Bande de vignerons lädt Sie dazu ein, das Ende der Weinlese mit ihnen bei einem guten Essen und ihren Weinen zu feiern. Diese Gerbaude 2023 beginnt um 19 Uhr unter den Arkaden mit einem Aperitif und wird im Saal Saint-Romain mit einem Essen und einem Tanzabend ab 20 Uhr fortgesetzt. Die musikalische Unterhaltung wird von der Musikschule Sauveterre-de-Guyenne geliefert. Auf der Speisekarte stehen: Suppe, Aufschnitt, geschmorter Schinken mit Kartoffeln, Dessert und Kaffee. Die Weine und Bourru sind frei zugänglich: Sie werden die Weine des Château Bellevue, des Cave de Sauveterre, des Château Garrineau, des Château des cordonniers, des Château La Peyre und viele andere finden… Denken Sie daran, vor dem 10. Oktober per E-Mail oder Telefon zu reservieren.

